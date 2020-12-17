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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSO ve Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı

İHA

GSO ve Ziraat Bankası arasında tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), üyelerinin ticari mal alımsatımlarında kolay finansman imkânına erişimini sağlamak amacıyla Ziraat Bankasının “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı” ürünü için iş birliği protokolü imzalandı.
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve T.C. Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Yöneticisi Gazi Özgür Yılmaz’ın imzaladığı protokolle ticari mal alımsatımlarında kolay finansman imkânı için işbirliğine gidilecek. Adnan Ünverdi, 10 Aralık’ta, Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi Lansmanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildiğini söyledi. TOBB çatısı altındaki tüm üyelere kolay finansman imkânı getirildiğini kaydeden Adnan Ünverdi, “Protokol kapsamında çalışmalarımız kazankazan anlayışıyla sürdürülecek. Tedarik zincirinin işleyişi ve devamlılığı daha da kolay olacak. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önü açılacak. Bu sayede üreticiler ve satıcılar tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecekler” dedi.
Üyelerin, sattıkları mal bedelini risk taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklarını ifade eden Adnan Ünverdi, “Ziraat Bankası A.Ş.’nin yeni ürünü Güvenli Ticaret Sistemi Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ile ticaretimizi daha da artıracağız. Bu yeni ürün, alıcılar ve satıcılar arasında büyük bir tedarik zinciri kuruyor. Üye işyeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden özel fiyatlama ve vade avantajı sağlıyor. Böylece alıcı ve satıcılar kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturabiliyor. Sisteme katılan alıcı ve satıcı firmalarımız kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapabilecek ve bu sayede iş hacimlerini arttıracaklar. Ödemeler esnek vadelendirme ile yapılabilecek ve bu da nakit akışlarını rahatlatacak. Kısacası, mal almak gerektiğinde bu kart ile para ödemeden satın alma yapabilecekler. Satıcı da, bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil edecek” şeklinde konuştu.
Pandemi nedeniyle zor bir süreç yaşandığına işaret eden Ünverdi, “Ziraat Bankası’nın üyelerimize sunduğu bu hizmet adeta can suyu olacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, protokolün hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Geliştirilen Tedarik Zinciri Finansmanı uygulaması ile ekonomik hayatın üretimdenticarete tüm akışında yer alan aktörlere aynı anda destek sağlandığını söyleyen Ziraat Bankası Gaziantep Bölge Yöneticisi Gazi Özgür Yılmaz da Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı protokolünün şehrimize ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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