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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsü atlatan sağlık çalışanı 8 hastaya umut oldu

İHA

Korona virüsü atlatan sağlık çalışanı 8 hastaya umut oldu

Sağlık personeli Ümit Helvacıkara, korona virüsü atlattıktan sonra 8 kere plazma bağışında bulunarak korona virüsle mücadele eden 8 hastanın umudu oldu. Türkiye’de 8 defa plazma bağışlayan ilk sağlık personeli olan Helvacıkara, “Azami sınır 10 veya 12 olsaydı, ben yine bağış yapmaya devam ederdim” dedi.
Gaziantep’te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan anestezi teknisyeni Ümit Helvacıkara, korona virüsü atlattıktan sonra 8 defa plazma bağışında bulunarak farklı bir rekora imza attı. Türkiye’de 8 defa plazma bağışında bulunan ilk sağlıkçı unvanını elde eden Helvacıkara, 20 yıldır bilgi ve becerisiyle şifa dağıttığı hastalara bu defa kanıyla da şifa dağıttı. 22 Temmuz tarihinde korona virüse yakalanan Helvacıkara, 8 Eylül’de plazma bağışı yapmaya başladı. Plazma bağışında en son sınırın 8 olmasından dolayı 8 defa bağışta bulunduğunu aktaran Helvacıkara, ”Azami sınır 10 veya 12 olsaydı, ben yine bağış yapmaya devam ederdim” dedi. Korona virüsü atlatan herkesin plazma bağışında bulunmaya davet eden Helvacıkara, bağışın hiçbir yan etki oluşturmadığını vurguladı.

“Hastalara canımla kanımla da destek olmak istedim”
Salgın sürecinde ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını dile getiren Helvacıkara, hastanede çalışma esnasında tüm önlemleri almasına rağmen korona virüsten kurtulamadığını söyledi. Hastalığı ağır geçirdiğinin altını çizen Helvacıkara, “Çok ciddi sıkıntılar yaşadım. Yükse ateş, ağrılar olsun; korona virüsün tüm semptomlarını yaşadım. Eşim hemşire olduğu için bana çok ciddi destek oldu. Tedavimi evde gerçekleştirdim. Hastalığı atlattıktan sonra beni Kızılay’dan aradılar. Plazma bağışı yapabilmem için beni davet ettiler. Hastalar için bu bağışın çok önemli olduğunu söylediler. Zaten sağlık personeli olduğum için plazmanın tedavi sürecini hızlandırdığını biliyordum. Plazma bağışının bana hiçbir yan etkisi olmayacağını anlattıkları zaman ben de bağış yapmaya karar verdim. Ben 20 yıllık sağlık personeliyim zaten yıllardır vatandaşlarımıza, hastalarımıza şifa dağıtmak için çabalıyorum. Kendi emeğimle çabalarken canımla kanımla da onlara destek olmak istedim” ifadelerini kullandı.

“Sınır 10 veya 12 olsaydı bağış yapmaya devam ederdim”
8 defa plazma bağışında bulunduğunu sözlerine ekleyen Helvacıkara, plazma bağışı noktasında Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’ın araştırmaları sonucunda belirlenen azami sınırın 8 olduğunu belirtti. Hem veren kişinin hem de alan kişinin fayda görmesi için en fazla 8 defa alındığını paylaşan Helvacıkara, “Azami sınır 10 veya 12 olsaydı, ben yine bağış yapmaya devam ederdim. Canımla, kanımla halkımıza şifa olabilmek adına bağış yapmayı sürdürürdüm. Vatandaşları plazma bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Hiçbir şekilde yan etkisi yok. Hiçbir hastalığa sıkıntıya sebebiyet vermiyor. Korona virüsü atlatan herkes kesinlikle plazma bağışı yapmalı. İnsanlara şifa verebilmek insanı ayrı mutlu ediyor. Bizim onların duasına ihtiyacımız var. Bu çok güzel bir geri dönüş oluyor. Plazma bağışında da çok güzel geri dönüşler oldu. Hem teşekkür hem de dua ediyorlar. İnsan tabiki mutlu oluyor” diye konuştu.
Helvacıkara’nın bu örnek davranışı teşekkür plaketiyle ödüllendirdi.

“Plazma bağışının hiçbir yan etkisi yok”
Gaziantep'te Sendika başkanı Mehmet Ali Arayıcı ise sağlık çalışanlarının pandemiyle mücadelede en ön safta yer aldığın ifade etti. Sağlıkçıların hem bedeniyle mücadele ederken aynı zaman da plazma bağışçısı olarak da vatandaşların canlarına can kattığını aktaran Arayıcı, “Sağlık Sen Gaziantep Şubesi olarak plazma bağışının yaygınlaşması için bir kampanya düzenledik. Sendikamız disiplin kurulu başkanı ve 25 Aralık Devlet Hastanesi işyeri temsilcimiz Ümit Helvacıkara kardeşimiz öncülüğünde bu kampanyayı başlattık. Plazma bağışıyla birlikte kan bağışının çok önemli bir etken olduğunu vurgulamak istiyorum. Kanın ve plazmanın tek bir kaynağı vardır, o da insandır. Bugün ona yarın bana düşüncesiyle mutlaka duyarlı olup kan ve plazma vermek gerekiyor. Korona virüsü atlatan kardeşlerimizde mutlaka plazma bağışı yapması lazım. Plazma bağışı yapmanın insan sağlığına hiçbir yan etkisi yok. Bilakis faydası var. Çünkü bedenimiz verilen kanı ve plazmayı tekrardan üreterek yerine koyuyor” dedi.

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