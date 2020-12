SGK’da yapılandırma yoğunluğu yaşanıyor SGK İl Müdürü Uzun: "Vatandaşlar bir an önce borçlarını yapılandırsın"

7256 sayılı kanun kapsamında başlayan yapılandırma sürecinin tarihi bir fırsat olduğunu söyleyen SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, vatandaşların bir an evvel borçlarını yapılandırması gerektiğini belirterek, borçların edevlet ve esigorta üzerinden yapılandırılabildiğini dile getirdi.

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun Teklifinin 12 Kasım’da Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kabul edilmesi ve 17 Kasım’da ise Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumlarında yapılandırma yoğunluğu başladı. Yapılandırmaların edevlet ve esigorta üzerinden de yapılabilmesine rağmen Gaziantep’te SGK Gaziantep İl Müdürlüğünde yoğunluk yaşanıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar içerdeki yoğunluğa göre binaya alınırken, içeri giren vatandaşların da HES kodları sorgulanıyor. Yapılandırma kanuna dair detayları paylaşan SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, bu yapılandırma kanunun tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, vatandaşların bir an evvel müracaatta bulunmaları gerektiğini dile getirdi.



“Bu tarihi bir fırsattır”

7256 sayılı kanunun yürürlüğe girdiğini belirten Uzun, SGK alacaklarının birkaç istisnası hariç neredeyse tamamının bu yapılandırma kapsamında olduğunu ifade etti. Özellikle Bağkur, genel sağlık sigortası ve işveren borçlarının yapılandırıldığını söyleyen Uzun, “Şu anda gerçekten ciddi bir başvuru var. Bu tarihi bir fırsattır. Biz 17 Kasım’da başvuruları almaya başladık. Başvurular direkt kuruma gelip yapılabildiği gibi e devlet veya esigorta uygulaması ve posta yoluyla da yapılabiliyor. Bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz bu salgın ortamında pandemi döneminde hem kendi sağlıkları hem de bizim sağlığımız için mümkün olduğu kadar kuruma gelmeden edevler ve esigorta uygulamaları üzerinden yapılandırmalarını yapmalarıdır. Bağkur’da ihya dediğimiz yani daha önce askıya alınan borçlar edevlet üzerinden daha açılmadı. Önümüzdeki hafta ihya yapılandırmaları da edevlet üzerinden açılacak. Ama onlarda endişe etmesin ihyanın başvuru süresi 31 Ocak’a kadar devam ediyor.” dedi.



“Bağkur, genel sağlık sigortası ve işveren borçları yapılandırılıyor”

Yapılandırılan alacakları özetlemek gerekirse işveren borçları, genel sağlık sigortası ve bağkur borçları olarak 3’e ayrıldığını sözlerine ekleyen Uzun, “Bağkur borçlarını da 2 kaleme ayırabiliriz. Bunlardan biri ihya borçları diğeri de 2018’le 2020 arasında devam eden cari borçlar diye biliriz. Bağkurlular ihya kapsamında borçlarını ödemek isterlerse 31 Ocak’a kadar başvurularını yapabilirler. Eğer Bağkurlularımız borçlarını ödeyemiyorsa imkanları yoksa bunların da kuruma gelmelerine gerek yok. 1 Şubat’a kadar başvurularını yapmazlarsa ya da yapılandırıp ödeyemezlerse bunların 1 Kasım 2020 öncesi borçları askıya alınacak. Bunlar herhangi bir işlem yapmazlarsa bile yine bunların 1 kasım 2020 öncesi Bağkur borçları otomatik olarak askıya alınacak. Genel sağlık sigortası borçluları da aynı şekilde 31 Mart’a kadar gelir testine başvurabilirler. Gelir testine daha önce hiç başvuru yapmayanların gelir testi yeşil kart çıkanların borçları otomatikten silinecek. Daha önce gelir testine başvurmuş olanların şayet GSS borcu varsa bunların da zaten faizleri otomatikman silindi. Ancak bunlar borçlarını en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.



"Mümkünse internet üzerinden yapılandırsınlar"

Vatandaşların borçlarını mümkün olduğu kadar internet üzerinden yapılandırmaları tavsiyesinde bulunan Uzun, "Borçluların 31 Aralık tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunulması gerekir, borçların anaparası üzerindeki faizi tamamen siliyoruz. Anaparanın üzerine YİÜFE oranın da tekrar güncelliyoruz. Güncelleme sonrası çıkan rakamın yüzde 90’ınını da peşin ödemelerde siliyoruz. Taksitle ödemek isteyenler 6, 9, 12 ve 18 taksitlerde ödeyebilirler. 2 taksit yaptıranların da güncellenen borçlarının yüzde 50’si siliniyor. Bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz gelip bir an önce borçlarını yapılandırmalıdır. Ancak onlardan ricamız mümkünse kuruma gelmeden internet üzerinden yapılandırmalarını yapsınlar. Çünkü bu onların ve bizlerin sağlıkları için daha iyi olacaktır” diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.