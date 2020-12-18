Sumudica’nın Fenerbahçe korkusu

Gaziantep Futbol Kulübü’nün deneyimli teknik adamı Marius Sumudica, Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 4 maçın 2’sinde 50 gibi farklı bir skorla yenilirken, bu maçlardan sadece 1 puan toplayabildi.

Gaziantep FK’nın deneyimli Rumen teknik adamı Marius Sumudica, Kayserispor ve Gaziantep FK ile Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 4 maçta sadece 1 puan toplayabildi. 20172018 sezonunda Kayserispor’u çalıştıran Sumudica, Fenerbahçe ile karşılaştığı 2 maçta evinde 05 yenilirken ve deplasmanda 33’lük skorla berabere kaldı. Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK ile Fenerbahçe’ye karşı 2 maça çıkan Sumudica, deplasmanda 50, evinde oynadığı maçta ise 02’lık skorla yenildi.



Hedef galibiyet

Ligin 6’ıncı sırasında yer alan Gaziantep FK, Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasına galibiyet hedefiyle çıkacak. Öte yandan geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ne 30 yenilen Fenerbahçe ise Gaziantep FK maçına mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak.

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