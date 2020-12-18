Gaziantep korona virüs kurallarına uymayan 791 kişiye ceza

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Gaziantep’te maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 460 kişiye ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 331 şahsa ceza yazıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yaptıkları çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 460 kişiye ceza yazdı. Ekipler, ayrıca karantina kurallarına uymayan 4 şahsa ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 331 şahsa idari yaptırım uyguladı.

Ekipler kentte korona virüs ve izolasyon kurallarına uymayanlara yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

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