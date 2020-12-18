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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tedavisi tamamlanan yaralı kuşlar doğaya bırakıldı

İHA

Tedavisi tamamlanan yaralı kuşlar doğaya bırakıldı

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki hastanede doğada çeşitli nedenlerle yaralanan 3 kartal ve 2 şahinin tedavileri yapıldı. İyileşen kartal ve şahinler Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu'nun katılımıyla doğaya bırakıldı.
Doğal hayatlarında çeşitli nedenlerden dolayı yaralanarak tedavi altına alınan yırtıcı kuşlar, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu, Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve Doğa Koruma Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek’in yer aldığı programın ardından 3 kartal ve 2 şahin doğaya salındı.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler de Türkiye'nin 54 ilinden Gaziantep'e getirilen 650 hayvanın tedavisini yaptıklarını aktardı. Yaşamını sürdüremeyecek hayvanların bakımlarını üstlendiklerini belirten Özsöyler, "Yaklaşık 300 kanatlılar ve kurtların sürekli bakımlarını sağlıyoruz. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü sürekli bize destek veriyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.
İsmetoğlu: Ülke genelinde her yıl 4 bin hayvanı tedavi ediyoruz
Erdem İsmetoğlu, gazetecilere, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde yaralanmış yaban hayvanların tedavisini yaptığını belirtti.
Ülke genelinde 24 merkezlerinin bulunduğunu ve bunların bir kısmının hayvanat bahçeleriyle protokol yaptığını dile getiren İsmetoğlu, "Gaziantep Hayvanat Bahçesinde 3 kartal, 2 şahini tekrar iyileştirilmek suretiyle doğaya bırakılmaya hazır hale getirildi. Bir yıl içerisinde burada 650 civarında yaralı hayvan iyileştirilerek tekrar doğaya salındı. Ülke genelinde ise her yıl 4 bin hayvanı tedavi etmek suretiyle doğaya salıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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