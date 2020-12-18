Türkiye’nin en büyük hayvan barınağı için adımlar atıldı Yeni hayvan barınağı için ilk adım Tesis Türkiye’nin en büyük merkezi olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında Burç Yazıbağ’da yapılacak yeni Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi için protokol imzalandı. Barınak tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı merkezi olacak.

Hayvan Dostu Gaziantep için çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yeni Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi için ilk adımı attı. Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 10 dönüm üzerine kurulacak Türkiye’nin en büyük, en kapsamlı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi, bölgenin ihtiyacını karşılayacak. Protokol Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına Doğa Koruma ve Milli Parklar 3’ncü Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek arasında Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda imzalandı. Yeni yapılacak tesis, mevcut barınakla beraber faaliyet gösterecek. Tesiste kedi ve köpekler için ayrı bölümlerin oluşturulurken, daha ferah bir alan yaratılacak. Yeni Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ameliyat alanları, bakım odası, yoğun bakım üniteleri, hasta hayvanlar için karantina bölgeleri ve yiyeceklerin muhafazası için soğuk hava depoları bulunacak.

“Tesis tamamlandığında hayvanlarımızın yaşam kalitesi yükselecek ve sorunları çözecek”

Protokol töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’i ve dünyayı cennete dönüştürmeyi amaçlayan bir anlayışla kenti yönettiklerini belirterek, “Çiçeğini, böceğini, kedisini, köpeğini, doğasını, ağacını insanıyla birlikte bir bütün olarak görüyoruz. Bu yüzden her şey bize emanet. Bize düşen de bunu muhafaza etmek, bütün canlıları korumak. STK’lar ve veterinerler odasıyla zaten besleme yelleri ile bütün hayvanlarımızı koruyor onlara destek veriyoruz. Böyle bir barınağa ciddi ihtiyaç var. Daha büyük düşünmek lazım. Bu ihtiyacı gidermek gerekiyordu. Bakanlıkla konuşur konuşmaz gerekli desteği aldık. Bakanımıza müteşekkiriz. Öte yandan küçük destekleri veriyoruz. Hayvanlar için ambulanslarımız var. Ama bazen çok büyük operasyonlar, fakülte ve özel sektörde uzmanlaşmış kişilerin desteği gerekiyor. Bunları da ayrıca çalışıyoruz. Bu tesis tamamlandığında hayvanlarımızın yaşam kalitesi, bugün yaşadıkları sorunları çözecek ciddi bir tesis başarılmış olacak. Bu bizim açımızdan çok önemli bir imza. Şehrimize, doğaya hayırlı olsun” diye konuştu.

Milli Parklar 3’ncü Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek ise protokol sonrası yaptığı açıklamada büyükşehirlere verilen hayvan rehabilitasyon merkezleri ve barınma alanlarıyla ilgili destekleri sonuna kadar değerlendirmek için protokole imza attıkları iletti.

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