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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyin tümöründen başırılı operasyonla kurtuldu

İHA

Beyin tümöründen başırılı operasyonla kurtuldu

32 yaşındaki Metin Kulay, baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, dengesizlik yakınmalarına neden olan 5 santimetrelik beyin tümöründen, Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel’in gerçekleştirdiği başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşayan, 32 yaşındaki Metin Kulay, daha önce herhangi bir problem yaşamamasına karşın son aylarda artan şikayetlerinin beynindeki tümörden kaynaklandığını tahmin etmediğini belirtti. Kulay, sürekli yaşadığı dengesizlik, yürüyememe, bayılma problemleri artmaya başlayınca, Medical Park Gaziantep Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Aslan Güzel’e başvuran Metin Kulay, yapılan değerlendirmeler ve beyin MR’ı neticesinde beyninde 5 santimetrelik tümör olduğunu öğrendi. Metin Kulay gerçekleşen ameliyat sonrasında hastaneden desteksiz ve yürüyerek taburcu oldu.
Ameliyat sonrası değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Güzel, “Hastamıza beyin tümör ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamızın ameliyattan sonra rahatladı. Hastamız rahatlıkla yürüyebiliyor, herhangi bir kimseye gereksinim duymadan ihtiyaçlarını giderebiliyor. Patoloji sonucuna göre takip ve gerekirse ek tedavi alabilir” dedi.
Başarılı bir ameliyat sonucu beyin tümöründen kurtulan Metin Kulay, “Ameliyatım gerçekleşeli birkaç gün oldu, iyileşmeye başlamak mutluluk verici bir durum. Yıllarca beynimdeki tümörle yaşamışım ve benim haberim yokmuş. Yaşadığım sıkıntıların en büyük nedeni bu kocaman tümörmüş. Bu sebeple günlerce süren baş ağrıları hayatımı oldukça zorlaştırdı. Kalkıp bir bardak suyu alamaz hale gelmiştim. Çok zor zamanlar geçirdim. Ama şimdi, yüzüm gülüyor; bu benim için ikinci bir şans. Değerli hekimim Prof. Dr. Aslan Bey’den, ekibinden, Medical Park Hastanesi çalışanlarından ve yönetiminden Allah razı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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