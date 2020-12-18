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Gaziantep'te online eğitim alamayan öğrenci kalmayacak Gaziantep'te internet sıkıntısının gidelirmesi için 21 pilot bölgede çalışmalar tamamlandı

İHA

Gaziantep'te online eğitim alamayan öğrenci kalmayacak Gaziantep'te internet sıkıntısının gidelirmesi için 21 pilot bölgede çalışmalar tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip korona virüs (Covid19) salgını sürecinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim alan öğrencilerin internet sıkıntısını gidermek amacıyla kırsal mahalleri kapsayan 21 pilot bölge için çalışmalar tamamlandı. Çalışmalar sonucu altyapı güçlendirildi. Bu kapsamda Gerciğin ve Akbayır kırsal mahallelerindeki öğrencilerle bir araya gelen Başkan Şahin, çocukların hiçbir dersten geri kalmasını istemediklerini belirterek, “Her şey sizin için, sizi geleceğe iyi hazırlamalıyız” dedi.
“Akıllı Şehirler Projesi” kapsamında Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın kent genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı EBA üzerinden eğitim alan öğrencileri için Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünce internet ulaşım sıkıntısı yaşadığı tespit edilen 21 bölgede başlattığı pilot çalışma sona erdi, belirlenen noktalarda bulunan internet ağı sorunu ortadan kaldırıldı. Bu doğrultuda Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe Gerciğin ve Akbayır kırsal mahallelerindeki öğrencileri ziyaret etti. Geleceğin söz sahibi gençlerin her ihtiyacının karşılanması gerektiğinin altını çizen Başkan Fatma Şahin, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün interneti zayıf olan 21 bölgeyi belirlemesiyle çalışmalarımıza başladık. Siz değerli öğrencilerimiz için ne gerekiyorsa yapmayı sürdürerek eğitimde yaşayacağınız olası aksaklıkların önüne geçeceğiz” dedi.
21 pilot bölge olarak ise Islahiye’de Yağızlar, Esenler, Karkamış’ta Çiftlik, Kelekli, Nurdağı’nda Kartal, İncegedik, Yavuzeli’nde Tokaçlı, Beğendik, Havuz, Saraymağara, Nizip’te Tatlıcak, Şehitkamil’de Küllü, Karadede, Karakesek ve Köraliler mezrası, Şahinbey’de Akbayır, Malazgirt, Cevizli, Zeytinli, Gerciğin, Oğuzeli’nde ise Dokuzyol mahalleleri belirlendi.
“Artık belediyecilik doğumdan ölüme herkese ulaşabilmektir”
Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel bir sorunla karşı karşıya olduklarını anımsatarak herkesin maske, mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle yaklaşması gerektiğini söyledi.
Öğrencilere seslenen Başkan Şahin, salgından en çok etkilenen grubun öğrenciler olduğunu aktararak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Milli Eğitim Bakanımız ve ilgili bakanlıklarımız olağanüstü destekleriyle salgın sürecinde vatandaşın yanında oluyorlar. Eğitimde gerçekleşen destek üzerinden başarılı bir süreç geçireceğimizi düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti, eğitimden fırsat eşitliği veren bir ülkedir. Bunun en canlı şahitleri de biziz. Fırsat eşitliği olmasaydı, bu makamlara ulaşamazdık. O yüzden biz, eğitimde verdiği fırsat eşitliğinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür borçluyuz. Fakat her şeyi bakanlıklardan beklemek doğru değil. Biz de bize düşen kısmıyla bu ihtiyaçları gidermek için buradayız. Öncelikle gelen genelgelerin tatbikatında inanıyorum ki en inanılmaz şekilde uygulamada başarı sağlayan şehirlerden biriyiz. Çünkü il protokolümüz, çok titiz bir şekilde süreci takip ediyorlar. Biz de lojistikçiyiz. Bize eğitim ve sağlıkta üzerimize düşeni elimizden geldiğince yerine getirmek istiyoruz. Artık belediyecilik doğumdan ölüme herkese ulaşabilmektir” ifadelerini kullandı.
“Fırsat eşitliğini çocuklarımız için oluşturmalıyız”
Şehrin belirli noktalarında verilmiş olan desteklere rağmen kentte internet erişimi sıkıntısı yaşayan bölgelerin var olduğunu kaydeden Şahin, “Bu da çocuklarımızın direkt eğitimde aksaklıklarına neden oluyor. Uzaktan eğitim için ‘eba’ya aynı anda girince herkes kesintinin yaşanmaması adına altyapının güçlülüğü gerekli kılınıyor. Ciddi bir internet altyapısı gerekiyor. Biz bu çalışmamızı yaklaşık 1 ay önce incelediğimizde İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe internet yapısı zayıf olan 21 yer belirledi. Hemen talimatlandırıdık. Bilişim AŞ’de bulunan ekibimizle birlikte hemen çalışmaları başladık. Siz öğrenciler için buradayız. Çocuklarımızın hiçbir dersten geri kalmasını istemiyoruz. Her şey sizin için. Sizi geleceğe iyi hazırlamamız lazım. Fırsat eşitliğini sizler için yaratmamız lazım” şeklinde konuştu.
“Yeni çalışmalarla birlikte internet sıkıntısı ortadan kalkacak”
Gaziantep Valisi Davut Gül ise pandemiyle beraber yeni ihtiyaçların ortaya çıktığını dile getirerek, “Öncelikle her çocuğun her evde eğitim alması için teknolojik bir aygıtın olması gerekiyor. Bu yetmiyor, bir de internetin olması lazım. İnternette ortaya çıkan zayıflığın nedeni de kullanım oranındaki ani artıştır. Böylelikle kırsal mahallelerdeki internet dolaşımında sıkıntılar meydana geldi. Bu sorun ortaya çıkınca Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Fatma Şahin, çalışma arkadaşlarıyla beraber sıkıntıyı inceledi. Şimdi yapılan yeni sistemle birlikte kırsal mahallelerdeki internet sorunu ortadan kalkacak. Diğer bir sorun da tableti eksik olan evlerdi. Burada da hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinin katkılarıyla 60 bin adet tablet alınma süreci başladı” dedi.
21 noktada pilot çalışma yapıldı
Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de bulundukları köyün internet alt yapısının olmadığına işaret ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin önderliğinde benzer internet alt yapısı sıkıntısı yaşanan 21 köyde pilot çalışması yapıyoruz. İnternet altyapısını güçlendirdik. Kablosuz internet ‘uzaynet’ direk uydudan bağlantı sağlanıyor. Bugün, bu çalışmanın denemesini yapacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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