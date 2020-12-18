Gaziantep'te kısıtlama öncesi çarşılarda yoğunluk

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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kente çarşıların bulunduğu bölgelerde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs vakalarında düşüşün yaşandığı Gaziantep'te, çok sayıda vatandaş hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Caddelerde görevli polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralını ihlal eden vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yoğunluğun yaşandığı bölgede alışveriş yapan vatandaşlar ise hafta sonu kısıtlaması öncesi alışveriş yaptıklarını ve tedbirli davranmaya dikkat ettiklerini ifade etti.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2020-12-18 16:42:56



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