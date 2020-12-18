Fenerbahçe kafilesi Gaziantep´e geldi

Mustafa KANLI Ahmet KILIÇ/ GAZİANTEP,(DHA)Süper Lig´in 13´üncü haftasında deplasmanda yarın Gaziantep FK´ya konuk olacak Fenerbahçe, maç öncesinde özel uçakla Gaziantep´e geldi.
Gaziantep Havalimanı'nda taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlar Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Kemal Danabaş, teknik direktör Erol Bulut ve heyeti ile sarı lacivertli takımın oyuncuları, konaklayacakları otele geçti. Taraftarlar, karşılama sırasında futbolculara çiçek takdim etti. Oyuncular da taraftarları kırmayarak fotoğraf çektirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Futbolcuların çıkışı
Taraftarların tezahüratı
Futbolculara çiçek verilmesi
Futbolcuların takım otobüsüne binişi
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Ahmet Kılıç
2020-12-18 20:15:57
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