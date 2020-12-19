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Gaziantep Valiliği: Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45´te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8´i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir.DHA-Flaş Haber Türkiye-Gaziantep

2020-12-19 09:46:20



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