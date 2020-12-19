Patlamanın hemen sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine gitti

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te özel bir hastanın Covid19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamanın hemen sonrasında olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevredeki binaların güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid19 hastalarının yer aldığı yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazının patlaması ve ardından çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 kişinin öldüğü olayın hemen ardından çevre binaların güvenlik kameralarına, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yansıdı.

Görüntülerde olayın hemen sonrasında yoğun araç trafiğinin yaşandığı caddede itfaiye araçlarının siren ve lambaları açık bir şekilde seyretmesi yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.