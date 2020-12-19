Gaziantep´te özel hastanede yangın: 8 ölü (3)



2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili soruşturmada 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayın çıkış nedeni ve sorumlularının tespitine yönelik 2 Cumhuriyet savcısının bilirkişi heyeti ile inceleme yaptığı belirtilerek, şöyle denildi:

"19.12.2020 günü saat 04.45 sıralarında Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde meydana gelen yangın sonucunda hastanede tedavi görmekte olan 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 14 vatandaşımızın tedavilerine çevre hastanelerde devam edilmektedir. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca iki Cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle görevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahalinde gerekli incelemeleri yapmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca adli soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ, Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ

2020-12-19 11:26:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.