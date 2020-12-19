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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patlamada ölen korona virüs hastalarının cenazeleri adli tıpa getiriliyor

İHA

Patlamada ölen korona virüs hastalarının cenazeleri adli tıpa getiriliyor

Gaziantep'teki özel bir hastanenin Covid19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve yangında ölen 8 kişinin cenazeleri olay yerinde yapılan savcılık incelemelerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülüyor.
Gaziantep'teki özel bir hastanenin Covid19 yoğun bakım ünitesinde oksijen cihazının patlaması ve meydana gelen yangın sonucunda ölenlerin cenazeleri hastanede yapılan ilk incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılıyor. Patlamada ölen Nizip Sekili Kasabası eski belediye Başkanı ve Ak Parti İlçe Encümeni Ali Saffet Kanpolat ve 3 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilirken, diğer 4 kişinin de cenazeleri incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Cenazeler Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından defin edilmek üzere ailelerine teslim edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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