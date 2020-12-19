Patlamanın olduğu yoğun bakım ünitesi görüntülendi

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Gaziantep'teki özel bir hastanede meydana gelen yangın sonucu yoğun bakım ünitesi görüntülendi.

Gaziantep'teki özel bir hastanede patlamanın meydana geldiği yoğun bakım ünitesi olaydan hemen sonra cep telefonu ile görüntülendi. Patlama ve çıkan yangının ardından 9 kişinin öldüğü COVİD 19 yoğun bakım ünitesi ile ilgili görüntüler yaşanan faciayı gözler önüne serdi

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