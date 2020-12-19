Patlamada ölü sayısı 9'a çıktı

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Gaziantep'teki özel bir hastanede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında ölü sayısı 9'a çıktı

Gaziantep'te sabah saatlerinde özel bir hastanın Covid19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlama ve çıkan yangının ardından 8 kişi ölmüş 11 kişi de çevredeki hastanelere sevk edilmişti. Hastanelere sevk edilen Covid19 hastalarından Osman Daşdemir'in de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından Daşdemir'in cenazesinin de Adli Tıp Kurumuna kaldırılacağı belirtildi.

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