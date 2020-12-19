Hastanedeki patlamada hayatını kaybedenler adli tıpa getirildi

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Patlamada hayatını kaybeden Mehmet Reşit Saydanoğlu, Fethiye Kırca, Naciye Ulukütük, Abdi Hamzaoğlu, Elif Akgül, Ökkeş Akbulut, Kahraman Taş ve Ali Saffet Kanpolat’ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.