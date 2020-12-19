Gaziantep´te özel hastanede yangın: 9 ölü (7)

HASTANE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Gaziantep'te Özel Sani Konukoğlu Hastanesi´nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında hayatını kaybede 9 koronavirüs hastasının cansız bedenleri olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Özel Sanko Hastanesi dronla havadan görüntülendi.FOTOĞRFALIDHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2020-12-19 15:02:01
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