Camiden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir camiden meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesi Menderes Mahallesi'nde bulunan bir camide hırsızlık olayı meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmada, şahsın kimliğini ve adresini tespit ederek operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan M.A.'nın aranması bulunduğu öğrenildi.

M.A., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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