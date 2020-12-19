Bakanlar patlamanın yaşandığı Gaziantep'e geldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün incelemelerin ardından açıklama yapması bekleniyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünde meydana gelen patlamayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere kente geldi.

Hava yoluyla Gaziantep'e gelen iki bakan daha sonra incelemelerde bulunmak üzere hastaneye doğru yola çıktı. Bakanların inceleme sonrasında açıklama yapması bekleniyor.

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