Ömer Erdoğan: “Sezonun en iyi futbolunu oynadık”

Göztepe maçını daha farklı kazanabileceklerini söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Bugün takım olarak iki devrede de sezonun en iyi futbolunu oynadık” dedi.

Deplasmanda Göztepe’yi tek golle mağlup ederek İzmir’den 3 puanla dönen Hatayspor’un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmayı daha farklı kazanabileceklerini belirtti. Önemli bir deplasmandan 3 puanla döndüklerini ifade eden Erdoğan, “Bana göre bu ligin en düzenli oynayan takımların birine karşı oynadık. Oyuncularımızı da buna göre hazırladık. Yoğun bir takvimimiz var ve 3 günde bir maç oynuyoruz. Dinlenmeye ve kendimizi yenilemeye çok vaktimiz olmamasına rağmen oyuncularımız büyük bir fedakarlık gösteriyor. Bugün takım olarak iki devrede de sezonun en iyi futbolunu oynadık. Oyunun kontrolü bizim elimizde kaldı” dedi.

Hakem Volkan Bayarslan’ın iyi bir yönetim gösterdiğini ifade eden Erdoğan, galibiyeti ise annesi vefat eden kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş’a armağan ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.