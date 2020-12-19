Gaziantep´te özel hastanede yangın: 9 ölü (10)

YAŞAMINI YİTİREN SON KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi´nin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında, yaşamını yitiren 9'uncu kişinin de kimliği belirlendi. Hayatını kaybeden son kişinin Osman Daşdemir, olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep
2020-12-19 16:54:53
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