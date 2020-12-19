Gaziantep´te özel hastanede yangın: 9 ölü (11)



BAKAN KOCA VE BAKAN GÜL İNCELEMELERDE BULUNDU

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Herhangi bir sorun ve aksaklık kusur tespit edildiğinde yapılması gereken her neyse yapılacaktır" dedi. Açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Biliyorsunuz yangın sabah saat 4 buçuk sularında başladı. Özellikle yoğun bakımda bizim yüksek akımlı oksijen vermek üzere daha çok kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz. Bununla devamında 20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız 11 hastanın transferi döneminde, 1 hastamız da 4 buçuk saat kadar sonra nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu. 19 takip edilen hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. 10 hastamızın da nakli yapılarak değişik civar hastanelerde yoğun bakımlarda tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Yangına müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin etkilendiğini gördük. 7 personelin yoğun bakımda takibi yapılmakta kendilerini ziyaret ettik ve ciddi bir sorunlarının olmadığını bugün yoğun bakımda tedavileri tamamlanıp servise alınmaları mümkün olabilir. Olayla ilgili inceleme hem başsavcılıkla hem biz bakanlık olarak müfettiş görevlendirmesi anında yapıp inceleme ve soruşturma başlatmış olduk. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık kusur tespit edildiğinde yapılması gereken her neyse yapılma noktasında yapacağımızdan kararlı olacağımızdan vatandaşlarımız emin olsun."

'İDARİ VE ADLİ ANLAMDA TÜM KURUMLAR GEREKEN NE VARSA YAPACAKTIR'

Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın derhal soruşturma başlattığını belirten Bakan Koca, "2 savcıyı görevlendirmiştir. 2 savcımız süreci tüm yönleriyle takip etmekte, süreci titiz şekilde soruşturmaktadır. Bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır. Süreç, hızlı ve titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. İnsan canı en değerli ve aziz varlıktır. Buna yönelik bu süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır. İdari ve adli anlamda tüm kurumlar gereken ne varsa yapacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu konuda tüm çalışmalar titiz şekilde sürecektir. Bu tür acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2020-12-19 18:02:11



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