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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 3-1

DHA

Gaziantep FK - Fenerbahçe: 3-1


GAZİANTEP, (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Güray Vural, Maxim (Dk. 87 Kenan Özer), Mirallas (Dk. 87 Oğuz Ceylan), Vetrih (DK. 76  Andre Sousa), Muhammet Demir (Dk. 76 Andre Ribeiro), Dicko (Dk. 63 Kozulj)
FENERBAHÇE: Oytun Özdoğan Nazım Sangare (Dk. 78 Caner Erkin), Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Thiam), Mert Hakan, Cisse (Dk. 65 Ademi)
GOLLER: Dk. 10 Vetrih, Dk. 40 (P) Maxim, Dk. 90+5 Kenan Özer (Gaziantep FK) Dk. 24 Pelkas (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Djilobodji, Vetrih, Andre Sousa (Gaziantep FK) Sangare, Pelkas, Kemal Ademi (Fenerbahçe) Süper Lig´in 13´üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK´ya 3-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10´uncu dakikada Vetrih, 40´ıncı dakikadan penaltıdan Maxim ve 90+5´inci dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe´nin mücadeledeki tek golü ise 24´üncü dakikada Pelkas´tan geldi.
10´uncu dakika Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Güray Vural, topu doğrudan kaleye gönderdi. Üst direkten seken top Gustavo´ya çarptıktan sonra altıpas içinde Vetrih´in önünde kaldı. Vetrih´in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
24´üncü dakikada skora denge geldi. Mert Hakan Yandaş´ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare, ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Pelkas´ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
39´uncu dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Güray Vural ortasını yaptı. Djilobodji´nin kafa vuruşunda top Tisserand´ın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
40´ıncı dakikada atışı kullanan Maxim topu ağlara gönderdi: 2-1.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1´lik üstünlüğüyle sona erdi.
57´nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Nazım ortasını yaptı. Cisse´nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
60´ıncı dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Gustavo´nun havadan pasıyla ceza sahasına giren Novak içeri çevirdi. Altıpasın hemen önündeki Cisse´nin kafa vuruşunta top yan direkten oyun alanına geri döndü.
64´üncü dakikada sağ tarafta topla buluşan Mert Hakan ortasını yaptı. Arka direkteki Ozan´ın içeri çevirdiği topta Novak kontrol ettikten sonra Pelkas´ı gördü. Pelkas´ın vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.
90+5´inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2´ye çıkardı. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Kenan Özer geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Oytun´un solundan ağlarla buluştu.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe´yi 3-1 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep DHA
2020-12-19 21:04:50

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