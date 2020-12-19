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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu)

İHA

Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Fenerbahçe: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 13. haftasında Gaziantep FK, Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 31 üstünlüğüyle sona erdi.


Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
46. dakikada Mame Thiam'ın pasında kale alanının önünde topla buluşan Pelkas'ın dokunuşu kaleyi bulmadı.
53. dakikada Pelkas'ın çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top direğin az farkla yanından dışarı çıktı.
56. dakikada Mert Hakan'ın ortasında topa Cisse kafa ile vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
59. dakikada Novak'ın ortasında Cisse'nin kale önündeki kafa vuruşu direkten döndü.
61. dakikada Pelkas'ın uzaklardan vuruşunu kaleci Günay iki hamlede kontrol etti.
64. dakikada Mert Hakan'ın indirdiği topu Pelkas ağlara yolladı ancak VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
69. dakikada Olkowski'nin ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten az farkla dışarı çıktı.
71. dakikada Mert Hakan'ın ortasında topu göğsüyle yumuşatan Kemal Ademi'nin dönerek yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.
83. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
90+5. dakikada Gaziantep FK'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Kenan Özer barajın yanından topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 31


Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx,
Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Pawel Olkowski xx, Kana Bıyık xxx, Papy Djilobodji xxx, Alin Tosca xxx, Güray Vural xx, Amedej Vetrih xxx (A.Sousa dk. 76 x), Kevin Mirallas xx (Oğuz Ceylan dk. 86 x) Alexandru Maxim xxx (Kenan Özer dk. 86 xxx), Dicko xx (Zvonimir Kozulj dk. 64 x), Muhammet Demir xx (Andre Felipe dk. 76 x)
Yedekler: Çağlar Şahin, Kubilay Aktaş, Furkan Soyalp, Jefferson, Enver Cenk Şahin
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Fenerbahçe: Oytun Özdoğan x, Nazım Sangare x (Caner Erkin dk. 78 x), Serdar Aziz xx, Marcel Tisserand xx, Filip Novak xx, Luiz Gustavo xx, Ozan Tufan xx, Dimitris Pelkas xxx, Ferdi Kadıoğlu x (Mame Thiam dk. 46 xx), Mert Hakan x, Papiss Cisse xx (Kemal Ademi dk. 64 x)
Yedekler: Harun Tekin, Jose Sosa, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Ömer Faruk Beyaz, Eyüp Akcan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Vetrih (dk. 9), Alexandru Maxim (dk. 39 pen.), Kenan Özer (dk. 90+5) (Gaziantep FK), Pelkas (dk. 24) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Papy, Vetrih, Sousa (Gaziantep FK), Nazım Sangare, Pelkas, Ademi (Fenerbahçe)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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