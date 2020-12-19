Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından



Marius Sumudica: Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık

"Bugünkü galibiyet kentimize armağan olsun"

"Burada mutluyum ve kalmak istiyorum"

Erol Bulut: VAR´daki ofsayt çizgisini kimin çektiğini öğrenmek istiyorum

"Biz yeni bir takımız ve çok eksiğimiz var"GAZİANTEP, (DHA) Süper Lig´in 13´üncü haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe´yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Sumudica, "Zor bir maçı kazandık. Lige renk katan ve iyi futbol oynamaya çalışan ekiplerden birisiyiz. Takım olarak iyi bir performans ortaya koyduk. Bugün rakibimizden daha iyiydik. Taktiksel olarak iyi hazırlandık. Bu galibiyeti hak ettik. Futbolcularımız çok iyi mücadele etti ve sonunda galibiyeti aldık. Oyuna 3-5-2 sisteminde başladık ve rakibimiz, Thiam´ı oyuna alınca biz de taktiğimiz değiştirdik ve buna önlem aldık. Sonucunda da kazandık. Yaklaşık bir yıldır sahamızda puan kaybetmiyoruz. Son 20-21 maçtır yenilmeyen ve gol atan bir ekibiz. Bu galibiyeti hak ettik ve daha fazlasını da hak ettiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BUGÜNKÜ GALİBİYET KENTİMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Gaziantep´te bir hastanede yaşanan patlamadan dolayı şehrin zor bir süreç yaşadığını belirten Sumudica, "Bugün yaşanan olayla ilgili şehrimize geçmiş olsun diyorum. Şehir bugün zor bir süreç yaşadı. O yüzden bugünkü galibiyet kentimize, taraftarlarımıza armağan olsun. İyi bir takımız, her anlamda iyi bir ekibimiz var. O yüzden başarılar da kendiliğinde geliyor" ifadelerini kullandı.

"BURADA MUTLUYUM VE KALMAK İSTİYORUM"

Gaziantep FK ile 4 aylık sözleşmesi kaldığını ancak kulüpte kalmak istediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kendi performansım hakkında konuşmak istemiyorum. Galip geldiğimiz için mutluyum. Burada mutluyum ve kalmak istiyorum ama 4 aylık bir kontratım kaldı. Henüz yönetimden bu konuda bir talep gelmedi. Ben de bunları düşünmek istemiyorum ve işime odaklanıyorum" diye konuştu.

EROL BULUT: VAR´DAKİ OFSAYT ÇİZGİSİNİ KİMİN ÇEKTİĞİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM

Pelkas´ın attığı golde VAR´daki ofsayt çizgisini kimin çektiğini öğrenmek istediğini dil getiren Erol Bulut ise maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Gaziantep´e karşı mağlup olduk. Maçın genelinde oyunun kontrolü bizdeydi ama şanslı taraf Gaziantep ekibiydi. Kalemizde çok fazla pozisyon vermedik. Bir duran toptan rakibin ayağına düşen pozisyon gol oldu. İkinci gol de penaltıdan geldi. VAR´daki ofsayt çizgisini kimin çektiğini öğrenmek istiyorum. İkinci olarak dünkü maçta verilen penaltı ile bizim maçta verilmeyen penaltı nasıl bir karar mekanizmasıdır öğrenmek istiyorum. Çünkü o pozisyonda kesinlikle penaltı var. Rakip Thiam´ın ayağına temas ediyor. O yüzden bu iki karar nasıl veriliyor gerçekten merak ediyorum" şeklinde konuştu.

"BİZ YENİ BİR TAKIMIZ VE ÇOK EKSİĞİMİZ VAR"

Taraftarın istifa beklentisi kendisine aktarılan Bulut, "İstifa beklentisi hakkında söyleyeceğim bir şey yok. Şu an 23 puanla üçüncü sıradayız. Daha 27 maçımız var. Tabi herkes hocam sen ne diyorsun, ne anlatıyorsun diyecek ama biz yeni bir takımız ve çok eksiğimiz var. 17-18 yeni transferimiz var. Samatta, Perotti gibi eksiklerimiz var. O yüzden bu duruma birlikte girdik ve bu durumdan da birlikte savaşarak çıkacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sumudica´nın açıklamaları

Erol Bulut´un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep DHA

2020-12-19 22:34:44



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