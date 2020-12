Mehmet Büyükekşi: "Fenerbahçe'den rövanşını almış olduk" Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" "Sumudica ile yeni sözleşme için mart ve nisan gibi düşünüyoruz"

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, 31 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Sahamızda en son 1 yıl önce Fenerbahçe'ye yenildik. Bir yönde de onun rövanşını almış olduk" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 31 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, geçen seneki takımlarını bozmadıklarını, önemli oyuncularla kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

Mirallas'ın dünyaca ünlü bir futbolcu olduğunu vurgulayan Başkan Büyükekşi, oyuncularının hepsinin iyi performans gösterdiğini dile getirerek, "Geçen hafta Başakşehir maçından sonra yaptığımız röportajda aynı şeyi söylemiştim. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Yıllarca şampiyonluk kazanmış Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Geçen hafta yendiğimiz takım geçen yılın şampiyonu Başakşehir'di. Onun için biz her hafta bu yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz. Sahamızda en son 1 yıl önce Fenerbahçe'ye yenildik. Bir yönde de onun rövanşını almış olduk. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Oraya da inşallah yenmek için gideceğiz. Aynı başarıyı bundan sonraki maçlarda da gösteririz inşallah. Önemli olan fairplay. En azından evde kalan insanlarımızı bir nebze olsa mutlu etmek istiyoruz" dedi.



"Yeni sözleşme mart veya nisan ayında"

Teknik Direktör Marius Sumudica’nın sözleşmesine değinen Büyükekşi, "Sumudica ile yeni sözleşme için zamanımız var. Mart, nisan ayı gibi konuşuruz diye bakıyoruz yönetim kurulu üyeleriyle. En çok yenilmezlik serisi bizden sonra Galatasaray'daydı. Dün o da yenildi. Şu an aramızda çok büyük fark oluştu. İnşallah bu havayı devam ettirebiliriz. Çünkü futbolcularımızın kendilerine güveni geldi. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.