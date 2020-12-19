Hastane yangınında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

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Gaziantep'te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Özel bir hastanenin Covid19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Başka hastanelere sevk edilen hastalardan biri daha hayatını kaybetti.

Öte yandan özel hastanede sabah saatlerinde çıkan yangında 7 kişi, hastaların nakli esnasında 1 kişi, hastaların başka hastaneye sevk edildikten 4,5 saat sonra ise 1 kişi olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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