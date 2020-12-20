Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (2)

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CENAZE ADIYAMAN'A GÖNDERİLDİ

Gaziantep'te özel bir üniversite hastanesinin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangının ardından tahliye edilerek 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamo Aslan (72) sabaha karşı yaşamını yitirdi. Aslan´ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Yangında hayatını kaybeden 11'inci kişi olan Hamo Aslan'ın memleketi Adıyaman´ın Besni ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ

2020-12-20 13:30:45



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