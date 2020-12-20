Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (3)

TOPRAĞA VERİLDİ
Gaziantep´te, özel üniversite hastanesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 11 kişiden Ökkeş Akbulut (69) için cenaze töreni düzenlendi. Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar´ın kıldırdığı cenaze namazına, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar katıldı.
Ökkeş Akbulut´un cenazesi, kılınan namazın ardından asri mezarlıkta bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ,Kadir GÜNEŞ Mustafa KANLI, Ahmet KILIÇ
2020-12-20 13:41:36
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