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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastanedeki yangında ölen Ökkeş Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Hastanedeki yangında ölen Ökkeş Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep’te dün özel bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlamasında hayatını kaybedenlerden Ökkeş Akbulut, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Gaziantep’te dün sabah saatlerinde özel bir hastanenin Covid19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen oksijen tüpü patlamasında hayatını kaybedenlerden Ökkeş Akbulut için Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Akbulut’un cenazesine yakınlarının yanı sıra Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı katıldı. Akbulut, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

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