Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (4)

VEFAT EDENLERDEN KAHRAMAN TAŞ, TOPRAĞA VERİLDİ
Gaziantep'te özel üniversite hastanesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden Kahraman Taş'ın (71) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Nurdağı ilçesinin Nogaylar Mahallesi'ne getirildi. 4 çocuk babası Kahraman Taş, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
Nogaylar Mahallesi muhtarı Mevlüt Kıyıcı, Taş'ın koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle önce Kahramanmaraş ardından Gaziantep'te tedavi gördüğünü belirterek, "Durumu her geçen gün iyiye gidiyordu ancak yangında kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.
Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2020-12-20 14:52:11
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