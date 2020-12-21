Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi

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Gaziantep’te, geçtiğimiz Cumartesi günü özel bir hastanenin Covid19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi için Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezine getirilen Güler’in cenazesi yapılan işlemlerin ardından ailesi tarafından göz yaşları içinde teslim alındı.

Güler’in vefatının ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

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