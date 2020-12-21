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Gaziantep'teki hastane yangınında can kaybı, 12'ye yükseldi

DHA

Gaziantep'teki hastane yangınında can kaybı, 12'ye yükseldi


Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, özel üniversite hastanesinin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde, yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı, 12'ye yükseldi. Öte yandan yanan yoğun bakım ünitesinde yapılan teknik incelemenin ardından bilirkişi ekibinin rapor hazırlığına başladığı öğrenildi.
İncilpınar Mahallesi´nde bulunan Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi´nin, Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, dün saat 04.45 sıralarında, yüksek akım oksijen tüpü patladı. Oksijen sisteminin etkilendiği patlamayla birlikte yoğun bakım ünitesinde de yangın çıktı. Yangının başlamasının ardından durumu itfaiyeye bildiren hastane personeli, alevlerin arasındaki hastaları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık personeli, kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri ile birlikte 1'inci kattaki 20 hasta kapasiteli yoğun bakım ünitesine camlarını kırarak, ulaşıp, alevlerin arasındaki 19 yoğun bakım hastasını çıkardı.
Bu hastalardan 7'sinin hayatını kaybettiği belirlendi, bu sırada başka hastaneye sevk edilmek istenen 1 hasta daha yaşamını yitirdi. Yoğun bakım hastası 11 kişi ile farklı bölümlerde tedavi gören ancak dumandan etkilenen 3 hasta olmak üzere 14 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat'ın (64) hayatını kaybettiği yangının ardından farklı hastanelere sevk edilen yoğun bakım hastalarından Osman Daşdemir (79), Medine Harman (63) ve Hamo Aslan'ın (72) da yaşamını yitirmesiyle can kaybı, 11 oldu. Bu sabah özel hastanede yoğun bakım ünitesine sevk edilen hastalardan Münevver Güler'in (75) de hayatını kaybetmesiyle yangında ölenlerin sayısı 12'ye çıktı. Güler´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Gaziantep´te toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI, TEKNİK HEYET İNCELEME YAPTI
Olayın ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin önlem aldığı hastanede, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından inceleme başlatıldı. Adliyeden görevlendirilen, konularında uzman 7 kişilik bilirkişi ekibi de soruşturma için atanan 2 savcı eşliğinde, hastanede gün boyu inceleme yaptı. Yangının çıktığı yoğun bakım ünitesinde teknik olarak yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından bilirkişi ekibinin rapor hazırlığına başladığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2020-12-21 11:52:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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