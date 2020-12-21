Başarılı bypass ameliyatı ile yeniden yaşama tutundu

Yaşadığı göğüs ağrısı, çarpıntı ve nefes darlığı gibi şikayetler nedeniyle hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki Vatfa Ercan, yapılan pypass ile yeniden hayata tutundu.

Gaziantep'te, 60 yaşındaki Vatfa Ercan, uzun zamandan beri yaşadığı göğüs ağrısı, yürümede zorluk, çarpıntı, nefes darlığı şikayetleri nedeniyle, Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne giderek Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem’ e başvurdu. Prof. Dr. Hikmet İyem’in yapmış olduğu muayene ve tetkikler sonunda hastanın kalbini besleyen atardamarlarının bazılarında daralma bazılarında ise tıkanma olduğu saptanan 60 yaşındaki Vatfa Ercan, yapılan ameliyat sonrası sağlığına tekrar kavuştu. Acil olarak ameliyata alınan hastanın ameliyatı Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Prof. Dr. Hikmet İyem liderliğinde, Uzm. Dr. Orhan Tarhan eşliğindeki ekiple başarılı bir şekilde tamamlandı. Profesör Doktor İyem, hasta ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hastamızın kalbinin beslenmesini sağlayan koroner arterlerde darlık ve tıkanıklık olduğunu tespit ettik. Hastamızın kalbi, yeterince beslenemediği ve normal fonksiyonlarını yerine getiremediği için, hastamızın kalbinde güçsüzlük meydana gelmiştir. Bu durum tedavi edilmediğinde kalp krizi (miyokard enfarktüsü) gibi ölümcül sorunlara neden olabileceği kendisine detaylı bir şekilde anlatıldı. Hastamızın da rızası ile koroner bypass ameliyatını gerçekleştirdik ve kalbi besleyen atardamardaki (koroner) darlığa cerrahi olarak müdahale ettik. Bypass işlemi ile hastamızın kan dolaşımının tekrar sağlanmasına yardımcı olduk. Sonrasında hastamız bir gün süre ile Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. 3 gün serviste tedavi gören hastamız rahat bir biçimde yürüyebildi ve ihtiyaçlarını kimsenin yardımı olmadan giderebildi. Hastamız üç gün serviste tedavi gördükten sonra ise, şifa ile taburcu edildi" dedi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Vatfa Ercan ise "Mardin’den geldim ve Medical Park Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem’e muayene oldum. Uzun zamandan beri merdiven çıkamıyordum, nefes darlığım vardı. Evde yemek bile yapamaz oluştum. Ameliyat olmamı doktorum önerdi. ben de ameliyat olmaya karar verdim. Ameliyatım iyi geçti ve şu an ise oldukça rahatım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim'' diye konuştu.

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