Yurtdışı PCR testinde hızlı sonuç ANKA’da

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, yurtdışına gitmek isteyenler için şart olarak koşulan PCR testini istenilen yerde yapıp, sonuçları kısa sürede kişiye ulaştırıyor.

Yurtdışına gitmek isteyenlere ülkelere giriş için şart olarak koşulan PCR testi Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde yaptırılabiliyor. Test yaptırmak isteyen kişiler ister hastaneye başvuruyor, isterse bulundukları yerde PCR testi yaptırabiliyor. Boğaz ve burundan alınan sürüntü örnekleri hastanenin PCR laboratuvarında titizlikle inceleniyor. Sonuçlar ise hızlı bir şekilde çıkıyor ve seyahat edecek kişilere zamanında ulaştırılıyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, yurtdışı seyahat için PCR testi yaptırmak isteyenlere süreç ile ilgili şu bilgileri vererek, “Covid19 salgını sürecinde bütün ülkeler salgının kendi ülkelerinde yayılmasına engel olmak için ülke giriş ve çıkışlarında sağlık önlemlerini arttırdı. Kimi ülkelerde alınan bu sağlık önlemleri farklılık gösterse de, PCR testi neredeyse tüm dünya ülkelerinde zorunlu hale geldi. Dolayısıyla uluslararası yolculuk yapacak kişiler PCR testi yaptırmak zorunda. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen hastanemizde şu anda tanı alanındaki en ileri tekniklerden biri olan, az sayıdaki etkenleri çoğaltarak ölçülebilir hale getirebilme olanağı sunan PCR laboratuvarımız mevcut. Özellikle korana virüs salgını ile mücadelede önemli bir yer tutan PCR laboratuvarımız ile tanıların erken dönemde konulması birlikte artık sonuca test yapıldığı gün hızlıca ulaşılabiliyor. Hastaneye gelmekten endişe edenler içinse hastanemizin özel aracı ile istenirse ev ve iş yerlerine gidilip sürüntü alabiliyoruz. Burundan ve genizden sürüntü çubuklarıyla alınan örnekler, kapalı ortamlarda, çok dikkatli bir şekilde taşınıp laboratuvarımızda test ediliyor. Yurtdışına seyahat etmek isteyen kişiler için de durum aynı. Bize başvuran kişilerden isim soy isim, TC numarası ile birlikte pasaport numarası gibi bilgilerini istiyoruz. Nereye, ne zaman gideceğini öğreniyoruz. Yurtdışı yolculuk yapacak kişilerin 48 saat öncesinden hastanemizden randevu alarak numune aldırmaları, PCR testi yaptırdıktan sonra sonuçlarını almaları gerekiyor. Çünkü farklı ülkelerin getirdiği koşullara göre yolcular ancak gidecekleri yere varışlarından en fazla 48 saat önce yapılmış ve negatif bir PCR testi sonucuyla uçağa binebiliyor. Aksi durumda uçağa biniş mümkün değil.48 saatlik süre ise sürüntünün alındığı saatten itibaren başlıyor. Yurtdışına gitmeyi planlayanlar bu süreyi göz önüne alıp bize başvurduklarında test sonuçları çok kısa sürede ellerine ulaşıyor. Çıktıları İngilizce ve Türkçe olarak kendilerine veriyoruz. PCR test sonucunu ıslak imzalı alınması gerekiyor. Bazı kişiler hastaneye gelmek istemiyor. Bu durumda da, hastane olarak çıktı sonuçlarını kapılarına kadar teslim edebiliyoruz. Yurt dışına seyahat etmek için PCR testi yaptırmak isteyenler daha detaylı bilgi almak için 0533 155 76 30 numaralı PCR hattımızdan bize ulaşabilirler” diye konuştu.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde kurulan PCR laboratuvarında şu an için tanı alanındaki en ileri tekniklerden bir tanesi olan, az sayıdaki etkenleri çoğaltarak ölçülebilir hale getirebilme imkanı sunan PCR testi, Covid19 virüsü ile ilgili belirtileri olmayan kişilerin bile belirlenmesinde etkin rol oynuyor. Küçük bir örnekten oldukça fazla sayıda RNA kopyalarının incelenmesine imkan veren PCR testi taşıyıcı olarak adlandırılan hastaları belirleyerek, hastalığın yayılımının kontrol altına alınması noktasında önem taşıyor.

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