Çalıntı araçla hırsızlık yapan şahıslar benzin alıp parasını ödemeden kaçtı

Gaziantep’te 3 hırsız çaldıkları araçla önce 3 adresten hırsızlık yaptı. Aracın benzininin bitmesi üzerine yakıt almak için benzin istasyonuna gelen hırsızlar, aldıkları yakıtın da parasını ödemeden kaçtı.

Gaziantep'te 3 hırsız, kentteki 3 adresten hırsızlık yaptı. Çaldıkları araçla hırsızlık yapan şahıslar, aracın yakıtının bitmesi üzerine yakındaki bir benzin istasyonuna gitti. Aracın yakıt deposunu dolduran hırsızlar, parayı ödemeden benzin istasyonundan kaçtı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çalınan araç, hırsızlık yapılan adreslerde ve benzin istasyonunda detaylı bir inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından ise yapılan operasyon ile 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 3 şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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