Yaralanan ve kaçakçılardan kurtarılan hayvanlar Gaziantep’te hayata tutunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralanan ve kaçakçılardan kurtarılan hayvanlar Gaziantep’te hayata tutunuyor

İHA

Yaralanan ve kaçakçılardan kurtarılan hayvanlar Gaziantep’te hayata tutunuyor

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bu özelliğinin yanı sıra bölgenin en önemli kurtarma merkezlerinden biri haline geldi.
Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 2020 yılı içinde doğada yaralanan yabani hayvanların yanı sıra ülkeye kaçak yollarla sokulan ve aralarında nesli tükenme tehlikesinde de olan hayvanların da bulunduğu 350 hayvan misafir etti.
Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinin bölge adına kurtarma merkezi olarak da görev yaptığını belirtti. Özsöyler, doğada bulunan hayvanların tedavisinin uzman ekipler tarafından yapıldığını ifade ederek, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi, kurulduğundan beri kurtarma merkezi olarak ta görev yapmakta. Özellikle yaban hayvanlarını doğada avcılar tarafından vurulan veya uçarken, kaçarken zarar görmüş hayvanları buraya getiriyorlar. Biz burada onların bakım ve tedavilerini üstleniyoruz. Özellikle ayak, kanat ve gaga kırıkları gibi vakalar geliyor tedavilerin ardından eğer hayvanlar doğa da yaşamını devam ettirecekler ise tekrar doğaya bırakıyoruz” dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ile koordineli olarak çalıştıklarını kaydeden Özsöyler, “Onlardan da sürekli olarak karaca ve geyik türlerinden geliyor. Bunları da uzman ekipleri tarafından tedavisini yaparak doğaya salıyoruz ama eğer hayvanlar doğaya tekrar uyum sağlayamayacak gibiyse bakımlarını ölünceye kadar bakımlarını biz üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.
2020 yılında yaklaşık olarak 350 hayvanı tedavi ederek bakımlarını yaptıklarını ifade eden Özsöyler, “Yoğunlukla kartal, şahin, leylek, yavrukurt, ayı, kediler, yılanlar, kaplumbağalar ve kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenilen maymunların tedavilerini bakımlarını üstleniyoruz” diye konuştu.
Özsöyler, son olarak ise Hayvanat Bahçesi bünyesinde 350 türden 7 bin 800 hayvana ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, bunların hepsinin doğal ortamına uygun barınaklarında mutlu bir şekilde yaşadıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Parmak bebek Belinay GAÜN Hastanesinde hayat buldu
YEREL HABERLER Parmak bebek Belinay GAÜN Hastanesinde hayat buldu
Çalıntı araçla hırsızlık yapan şahıslar benzin alıp parasını ödemeden kaçtı
YEREL HABERLER Çalıntı araçla hırsızlık yapan şahıslar benzin alıp ...
Gaziantep'te 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ve makine ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 315 bin TL değerinde gümrük kaçağı iplik ...
Yurtdışı PCR testinde hızlı sonuç ANKA’da
YEREL HABERLER Yurtdışı PCR testinde hızlı sonuç ANKA’da
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Hasta almaya giden ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Başarılı bypass ameliyatı ile yeniden yaşama tutundu
YEREL HABERLER Başarılı bypass ameliyatı ile yeniden yaşama tutundu
Suriyeli Kabileler ve Aşiretler Meclisi, operasyonların sürmesini istedi
YEREL HABERLER Suriyeli Kabileler ve Aşiretler Meclisi, ...
Polisin şüphelendiği şahıslar suç makinesi çıktı
YEREL HABERLER Polisin şüphelendiği şahıslar suç makinesi çıktı
Şahinbey'de öğrencilere soru bankası desteği
YEREL HABERLER Şahinbey'de öğrencilere soru bankası desteği
Kısıtlamayı ihlal edip, köpek dövüştüren 4 kişiye 32 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal edip, köpek dövüştüren 4 kişiye 32 ...
Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1,5 milyon liralık kablo hırsızlığına 14 ...
TÜGVA’dan Azez’e yardım eli
YEREL HABERLER TÜGVA’dan Azez’e yardım eli
Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Rehavete kapılmayacağız”
YEREL HABERLER Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: “Rehavete ...
Gaziantep'te "Yolcu” programı başladı
YEREL HABERLER Gaziantep'te "Yolcu” programı başladı
Adam Voleybol çıkışını sürdürdü 1-3
YEREL HABERLER Adam Voleybol çıkışını sürdürdü 1-3
Gaziantep'teki hastane yangınında can kaybı, 12'ye yükseldi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki hastane yangınında can kaybı, 12'ye ...
Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi
YEREL HABERLER Yoğun bakım yangınında ölenlerin sayısı 12’ye ...
1,5 milyon liralık kablo çalan hırsızlık şebekesi çökertildi Aracı bozulan çift ve piknik yapan aile gibi görünerek keşif yapan 14 kişilik hırsızlık çetesi polis operasyonu ile yakalandı
YEREL HABERLER 1,5 milyon liralık kablo çalan hırsızlık şebekesi ...
Anadolu Dernekler Konfederasyonu kuruluyor
YEREL HABERLER Anadolu Dernekler Konfederasyonu kuruluyor
Polis hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Gümrük kapısında 750 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kapısında 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X