Korana virüs tedbirlerine uymayan 594 şahsa ceza yazıldı

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Gaziantep’te korona virüs tedbirlerine uymayan 594 şahsa ceza yazıldı.

Denetimlerin en yoğun şekilde yapıldığı Gaziantep’te sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 220 şahsa, 20 yaş altı 1 şahsa ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 373 şahsa olmak üzere toplamda 594 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceğini belirtildi.

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