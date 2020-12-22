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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Okulda şenlik var” projesi fair play ödülü aldı

İHA

“Okulda şenlik var” projesi fair play ödülü aldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Okulda Şenlik Var” Projesi ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen Türkiye Fair Play Ödülleri Sportif Fair Play Tanıtım dalında ödül aldı.
Yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projelerle sporun ve sporcunun yanında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nce “İyiye, doğruya, güzele” sloganıyla bu yıl 38’incisi yapılan Türkiye Fair Play Ödülleri’nde, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan ve 245 okulda 207 bin öğrenciye ulaşan “Okulda Şenlik Var” Projesi, Sportif Fair Play Tanıtım Dalı’nda Kutlama Mektubu’na laik görüldü. Büyükşehir Belediyesi, çocuklar gülsün diye hayata geçirdiği “Okulda Şenlik Var” Projesiyle, özellikle kırsal kesimlerde spor yapma imkânı bulamayan öğrencilere ulaşıp onların spor yolu ile eğlenerek öğrenmeleri, mutlu olmalarını sağladı. 207 bin çocuğun faydalandığı projede, öğrencilere fiziksel, mental gelişimleri için belirli bir disiplin içerisinde ekip ruhu ve sporcu ahlakıyla hareket etmeleri eğlendirerek öğretildi.

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