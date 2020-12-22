Pandemide öğretmen ve öğrenciler arasında internet köprüsü Bir Gaziantep modeli daha Türkiye’ye örnek oldu 21 kırsal mahallenin internet altyapısı güçlendirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep İl Müdürlüğünce belirlenen 21 noktada internet sıkıntısı çözüme kavuşturularak Eğitim Bilişim ağı (EBA) üzerinden eğitim alan öğrencilerin ve öğretmenlerin arasında köprü kuruldu, bir Gaziantep modeli daha Türkiye’ye örnek oldu.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 21 kırsal mahallede internet altyapısını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Koronavirüs (Kovid19) sürecinde okullarından uzak kalan öğrencilerin eğitiminde destek olarak kırsal mahallelerdeki erişim ağı sorununu kökten çözdü. Yapılan çalışma hakkında görüş bildiren Çiftlik İlkokulu Ve Ortaokulu Müdürü Zafer Bulut, Ufuk Çetin Dokuzyol İlkokul Ortaokul Okul Müdürü ve Cevizli İlkokul Ortaokul Müdürü Süleyman Pamuk, Pandemi sürecinde gerçekleşen internet altyapı çalışmasının öğrenciler için büyük fayda getireceğini ve fırsat eşitliğini sağlayacağını söyledi. İnternet altyapısının zayıf olduğu tespit edilerek erişim ağının güçlendirildiği 21 pilot bölge ise şöyle:

"Islahiye’de Yağızlar, Esenler, Karkamış’ta Çiftlik, Kelekli, Nurdağı’nda Kartal, İncegedik, Yavuzeli’nde Tokaçlı, Beğendik, Havuz, Saraymağara, Nizip’te Tatlıcak, Şehitkamil’de Küllü, Karadede, Karakesek ve Köraliler mezrası, Şahinbey’de Akbayır, Malazgirt, Cevizli, Zeytinli, Gerciğin, Oğuzeli’nde ise Dokuzyol kırsal mahalleleri."



“Öğrenciler arasında fırsat eşitliği sağlanıyor”

Konu hakkında açıklamada bulunan Çiftlik İlkokulu Ortaokulu Müdürü Zafer Bulut, Bölgede internet altyapısı çok zayıf bazı köylerde ise kısmi olduğunu dile getirerek, “Abone sayısı ise yüzde 10’larda. Böyle bir imkanın olması okul ve çevresinde internet imkanı oluşturdu. Gün içerisinde gelip okul içerisinden veya evlerinden bağlanma imkanı buluyorlar. Öğrencilerin canlı derse veya EBA’ya girdiklerinde bu olumlu bir etki oluşturuyor. Bu konuda dezavantajlı öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğine kavuşması sağlanıyor. Okulumuz 240 kişiydi. Öğretmenler bir şekilde internete giriyorlardı ama çalışma öncesinde öğrencilerin derse katılımları yüzde 30’un altındaydı. Bu okul taşımalı bir okul. 12 ayrı köyden öğrenci geliyor. Yapılan internet çalışmasıyla yüzde 50 bir artış söz konusu. Özellikle öğrencilerin bir imkanı olması onları da sevindiriyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ve özellikle Fatma Şahin hanımefendiye teşekkür ediyoruz” dedi.



“Öğrenciler tam katılım sağlayamıyordu”

Dokuzyol İlkokul Ortaokul Okul Müdürü Ufuk Çetin ise Pandemi öncesinde okulda 260 öğrencinin eğitim aldığını hatırlatarak, “Bu hizmet gelmeden önce bölgede internet altyapısı yoktu. Veliler istekleri, bizzat müracaat etseler bile internet alamıyorlardı. Derslere çocuklar tam katılım sağlayamıyordu. Bu çalışmanın yapılmasıyla bölgede canlı derslere katılım arttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyoruz. Veliler çok memnun. Çünkü herkes çocuğunun iyi bir eğitim almasını istiyor. Kendi imkanlarıyla internete ulaşamadıklarından dolayı sıkıntı yaşanıyordu. Şu anki duruma gelinmesinden memnunlar. İleriki safhada da eğitim aksamadan çalışma devam edecek. Şu ana kadar internette bir problem yaşanmadı. Öğrenciler rahatlıkla internete bağlanıp canlı derslere katılabiliyorlar. Öğretmenlerimiz memnun. Eskiden canlı derslere katılım olmadığından kendilerini kötü hissediyorlar verim düşüyordu. Bölgemizde internet altyapısı yokken şehirde ve ilçede internete ulaşım kolaydı. Bu da fırsat eşitliği sıkıntısı oluşturuyor, seviye farkı oluşuyordu. Bu hizmetle böyle bir sıkıntı ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.



“Çocuklar artık eğitimden geri kalmıyor”

Cevizli İlkokul Ortaokul Müdürü Süleyman Pamuk da salgın öncesi okulda 340 öğrenci ile eğitim yapıldığını aktararak, “13 köyden taşımalı sistemle öğrencilerimiz geliyor. Burası kırsal kesim ve internet altyapısı yetersiz kalıyor. Daha önce il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından tespitler yapılıp, büyükşehir belediyesi tarafından çalışma yapıldı. Salgının dünyada hüküm sürmesinden dolayı hayatımızın birçok alanı bundan olumsuz etkileniyor. Eğitim hayatı olumsuz etkilenen alanlar arasında ve yüz yüzeden uzaktan eğitime geçtik. İnternet altyapısının olmaması bizleri ve öğrencileri dezavantajlı bir duruma soktu. Öğretmenler bu dezavantaja karşı çalışırken internet altyapısının olmadığından başarısız oluyorlardı. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu fırsattan öğrencilerimiz istifade ederek öğrencilerle bir araya geliyoruz. Çocuklar öğretmenlerinin sesini yüzünü görüyor fırsatı değerlendiriyor” diye konuştu.

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