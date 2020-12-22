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Gaziantep'te çiftçiye fide müjdesi Çiftçiye 15 milyon adet fide desteği verilecek Gaziantep Valisi Davut Gül: "Çiftçi sayımız her geçen gün artıyor"

İHA

Gaziantep'te çiftçiye fide müjdesi Çiftçiye 15 milyon adet fide desteği verilecek Gaziantep Valisi Davut Gül: "Çiftçi sayımız her geçen gün artıyor"

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Şahinbey Kaymakamlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Şahinbey Belediyesi arasında 15 milyonluk fide dağıtımının yapılacağı protokol imzalandı. Vali Davut Gül, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada Gaziantep’te çiftçi sayılarının her geçen gün arttığını belirterek bu artışta verilen desteklerin önemli bir etken olduğunu kaydetti.
Valilikte imzalanan protokol imza törenine, Vali Davut Gül’ün yanı sıra Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı. Vali Davut Gül, Şahinbey Belediyesi’nin yıllardır çiftçilere destek verdiğini dile getirerek, "Belediye Başkanımızın belirttiği üzere 50 milyonun üzerinde destek verdiler. Bugün de yaklaşık 10 milyonluk bir protokol yapıyoruz. Gastronomi şehriyiz. Bugün imzalayacağımız bu protokol, mutfağa giren ürünlerin burada yetiştirilmesi, aynı kalitede yapılması, çiftçinin para kazanması olmak üzere birçok sektörü ilgilendiren bir protokol olacak. Gaziantep’te ilçelerimizin hemen hemen tamamında çiftçi sayılarımız artıyor, ama Şahinbey’deki artış diğerlerine göre çok daha fazla. Bu da Şahinbey’de verilen desteğin çiftçide bir karşılılığının olduğun gösteriyor. İnsanlar destek gördükçe toprağına da daha çok sahip çıkıyorlar. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyor, bundan yararlanacak çiftçilerimize de hayırlı bol kazançlar diliyorum” dedi.
Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında birçok alanda farklı uygulamalar ile şehre değer kattığını belirterek teşekkür etti. Şahinbey Belediyesi olarak tarım alanında çiftçilere her türlü desteği verdiklerini aktaran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Bugüne kadar 9 bin 650 ton buğday ve arpa desteği, 10 bin ton gübre desteği, 14 bin ton yem desteği verdik, bu ayın içerisinde 10 bin ton daha ilave edeceğiz. Yine 900 bin adet zeytin ve fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. 243 ailemize 751 adet büyükbaş ve küçükbaş hayvan gübre desteği verdik. Yine meralarımızda 11 adet su kuyusu açıldı, ayrıca şu ana kadar 64 tane köyümüzün arazi yollarını tamamladık. Bugün de fide desteği ile alakalı bir protokolümüz var. Bunu ilk defa yapıyoruz. Çiftçilerimizin daha kaliteli ürünler yetiştirmesi amacıyla, domates, biber, salatalık ve dolmalık patlıcanda 15 milyon adet fide desteği vereceğiz. Çiftçilerimiz bununla hem daha kaliteli ürünler yetiştirecek hem üretime katkı sağlayacak hem de kendileri kazanmış olacak” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ise, "Şahinbey Belediyesi verdiği bu destek ile ciddi bir ihtiyacımızı karşılamış olacaklar. Meralarda da çok ciddi gübreleme ile ilgili çalışmalar yapılacak. Valimizin destekleri Şahinbey Belediyemizin katkıları ile Şahinbey bölgesindeki meralarda sulama ile ilgili sorun da giderilmiş oldu. Hayvanda olmazsa olmazımız ot, su ve et. Ot ve su ihtiyacı karşılandıktan sonra et verimimiz de artacak. Kendilerine teşekkür ediyor, projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şahinbey İlçesi Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) kaydı olan çiftçilere destek amaçlı fide dağıtılmasını içeren protokol kapsamında her bir çiftçi en fazla 50 bin adet fide için başvuru yapabilecek. Başvurulan miktara ait bedelin yüzde 50’si çiftçi, yüzde 50’si Şahinbey Belediyesi'nce karşılanacak

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