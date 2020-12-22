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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey’den okul öncesi eğitime destek

İHA

Şahinbey’den okul öncesi eğitime destek

Gaziantep Valisi Davut Gül’ün önderliğinde Şahinbey ilçesinde yapılacak olan Kur’an Kursu’nun protokolü Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve hayırsever Hacı Fevzi Gül arasında imzalandı.
Gaziantep’te eğitimin daha üst seviyelere taşınabilmesi için önemli çalışmalar yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün önderliğinde yeni bir protokole daha imza attı. Şahinbey ilçesinde hayırsever Hacı Fevzi Gül tarafından yaptırılacak olan Kur’an Kursu’nun yer tahsisini yapan Şahinbey Belediyesi, okul öncesi eğitimi önemseyerek destek vermeye devam ediyor.
Gaziantep Valiliği’nde düzenlenen imza törenine Vali Davut Gül, Yatırım İzleme ve Koordinasyon BaşkanıVali Yardımcısı Alper Çiftçi, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Rauf Arcaklıoğlu ve hayırsever Hacı Fevzi Gül katıldı.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
Vali Davut Gül, böylesi güzel işlere öncülük eden ve emeği geçen herkese teşekkür ederek kursların hayırlı nesillerin yetişmesine vesile olması temennisinde bulundu.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon BaşkanıVali Yardımcısı Alper Çiftçi de yapılan protokolden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Sayın Valimizin önderliğinde yapılacak olan 46 yaş Kur’an Kursu kapsamında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, “Gaziantep Valimiz Davut Gül’ün önderliğinde eğitimin tüm alanlarında ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşanmakta. 46 yaş grubu için yapılacak olan Kur’an Kursu’na destek veren Şahinbey Belediyemize ve hayırsever Hacı Fevzi Gül’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Eğitime desteğimiz devam edecek”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dinimizin ilk emrinin “Oku” olduğunu belirterek “Ağaç yaş iken eğilir kaidesince 46 yaş çocuklarımızın eğitimi için yapılacak bu eserin ilimiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olacağını inanıyorum. Belediye olarak kendimize bir hedef koyduk. İnşallah yıl içerisinde 20 tane 46 yaş için yer temin edip inşaatını tamamlamak üzere gayret edeceğimizi ifade ettik. Hayırseverlerimiz de buna katkı sağlıyorlar. Sayın Valimiz Davut Gül’ün önderliğinde eğitim alanında 46 yaş ve diğer dersliklerde ciddi bir atılım sağlandı. Şahinbey Belediyesi olarak okul yapılması noktasında da desteklerimiz devam edecek. Özellikle Fen Lisesi, ortaokul ve birde ilkokul yapımı ile ilgili süreci hızlandırarak ciddi bir mesafe alacağımıza inanıyorum. Her şeyin eğitimle olacağına inanıyorum. Okuyarak gayret ederek ve çalışarak şehrimizi en güzel noktaya taşımış olacağız” şeklinde konuştu.

“En hayırlı yatırım insana yapılan yatırımdır”
Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, yapılacak Kur’an Kursu’nun önemine vurgu yaparak “İlimizde yavrularımıza ve geleceğimize yatırım yapmak, onlara Allah ve Peygamber sevgisini işlemek için yola çıktık ve hamdolsun hayırseverimiz Hacı Fevzi amcamız bu hayır seferberliğine ailece katıldılar. Hayırsever ailemize teşekkür ediyorum. En hayırlı yatırım insana yapılan yatırımdır. Sürecin başından bu yana 46 yaş okul öncesi eğitim seferberliğine gönülden destek veren Gaziantep Valimiz Davut Gül’e ve Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Hayırsever Hacı Fevzi Gül ise hayır işine vesile olan herkese teşekkür ederek 10 senelik hayalini gerçekleştirdiğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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