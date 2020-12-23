Polis hırsızlara göz açtırmıyor

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Gaziantep’te 1 evden hırsızlık ve 1 gasp olayını gerçekleştiren 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, 1 evden hırsızlık ve 1 gasp olayını gerçekleştiren ve çok sayıda suç kayıtları bulunan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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