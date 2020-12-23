Gaziantep’te 31 adet sahte Milli Piyango bileti ele geçirildi

Gaziantep’te sahte Milli Piyango bileti üreten 4 şahıs yakalandı. Polisler 31 adet sahte bilet ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, satışa hazır halde 31 adet sahte Milli Piyango bileti ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, denetimlerin artarak devam edeceğini açıkladı.
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