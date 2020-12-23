Gaziantep´te çarşılarda yoğunluk sürüyor

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Kadir GÜNEŞAhmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, çarşıların bulunduğu caddelerde yoğunluk devam ediyor.

Kentte koronavirüs vaka sayılarında düşüş yaşanırken, çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde ise önlemlere uyulmadığı görüldü. Caddede sosyal mesafeye uymadan alışveriş yapan vatandaşlardan bazıları ise maskelerini çene altlarına indirdi. Caddede görevli polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları kurallara dikkat etmeleri yönünde uyarıyor.

Gaziantep'te polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 558 kişiye idari para cezası kesildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ.Ahmet KILIÇ

2020-12-23 14:26:15



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