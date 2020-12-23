GSO Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “2021 yılının felaketlerin ve zorlukların geride kaldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum" "Tüm zorluklara rağmen bu süreçte üreten, ihraç eden sanayicilerimize, tüm çalışanlarımıza, emek veren, taş üstüne taş koyan herkese çok teşekkür ediyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GSO Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “2021 yılının felaketlerin ve zorlukların geride kaldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum" "Tüm zorluklara rağmen bu süreçte üreten, ihraç eden sanayicilerimize, tüm çalışanlarımıza, emek veren, taş üstüne taş koyan herkese çok teşekkür ediyorum”

İHA

GSO Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu: “2021 yılının felaketlerin ve zorlukların geride kaldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum" "Tüm zorluklara rağmen bu süreçte üreten, ihraç eden sanayicilerimize, tüm çalışanlarımıza, emek veren, taş üstüne taş koyan herkese çok teşekkür ediyorum”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) aralık ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, meclis ve yönetim kurulu üyelerinin katılımları ile videokonferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.
GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun da online katıldığı toplantıda GSO’nun kurulması, gelişip büyümesi ve bugünlere gelmesinde büyük paya sahip olan Kurucu Genel Sekreteri Kürşat Göncü’ye, 19892020 yılları arasında verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verildi. Kürşat Göncü ayrıca meclis üyelerinin oyuyla danışma kurulu üyeliğine seçildi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO’nun Kurucu Genel Sekreteri Kürşat Göncü’ye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Kürşat Bey’in odamıza vermiş olduğu hizmetler asla unutulmayacak. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz” dedi.
Sanko Üniversite Hastanemizde elim kaza nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar dileyen Konukoğlu, “Çok üzücü ve yaşadığımız acıyı kelimelerle tarif etmek mümkün değil. Allah böyle kazaları ne şehrimize ne de ülkemize bir daha yaşatmasın. 2021 yılının felaketlerin ve zorlukların geride kaldığı, herkesin gönlünce bir yıl olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
“Biz çalışırsak, üretirsek bu ülke daha ileriye gider” diyen Konukoğlu, “Her gün bir gelişimdir. Birlik içerisinde olursak başaramayacağımız konu da yoktur. Tüm zorluklara rağmen bu süreçte üreten, ihraç eden sanayicilerimize, tüm çalışanlarımıza, emek veren, taş üstüne taş koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Aşının gelmesiyle kurallara da uyarak daha iyi günlere ulaşacağımızı yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.
GSO içerisinde yapılan değişiklikler olduğunu ve 2021 yılına böyle gireceklerini kaydeden Adnan Ünverdi de, “Odamızın kurulmasında, projelerimizin geliştirilmesi, hayata geçirilmesi ve odamızın bugünlere gelmesinde çok büyük katkıları olan kurucu genel sekreterimiz Kürşat Bey görevi Bülent Şişman’a devrettiler. Kürşat Bey, Odamızın Danışma Kurulunda tecrübeleriyle her zaman bizimle olacaklar. Kendisine yaşam boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bülent Bey’e de yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.
“Yeni yapılanma kapsamında, üyelerimizin sorunlarına yönelik reel çalışmalarımıza da başladık” diyen Ünverdi, şunları aktardı:
“Bu doğrultuda kurumsal iletişim ve üye hizmetleri koordinatörlüğü oluşturduk. Bu koordinatörlüğümüzün altında kurumsal iletişim dairesini, üye deneyim ve memnuniyeti dairesini hayata geçirdik. Bu iki birim aracılığıyla hem kurumlarla, hem de üyelerimizle olan etkileşimi artırmayı hedefliyoruz. Üyelerimize yönelik ziyaretler, birebir görüşmeler, kurumlarla daha fazla iş birliği bu yeni dönemde önceliğimiz olacak. İnşallah bu yeni süreçte kentimize ve ülkemize çok daha güzel hizmetler yapacağız.”
Ayakkabı OSB’de yer konusu çözülüyor
Gaziantep’te ayakkabı sektörünü bir araya toplayacak ve daha iyi koşullarda, katma değeri yüksek üretimler yapılmasını sağlayacak Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde önemli gelişmeler olduğunu belirten Başkan Ünverdi, yer seçimi konusunda Tarım Bakanlığı’na sundukları raporlar ve yürütmüş oldukları çalışmalar neticesinde Ayakkabı İhtisas OSB’nin kurulması için 1 milyon 650 bin metrekarelik mera arazisinin ön onayının Tarım Bakanlığı’ndan alındığı müjdesini verdi.
“Sanayicilerimizin sorunlarının yakın takipçisiyiz”
Pandemi sonrası bazı sektörlere getirilen ihracat kısıtlamalarına dikkati çeken Ünverdi, ülkemizde makarna ve meltblown üretiminde ilk sırada yer alan Gaziantepli firmaların yaşadığı sıkıntılara işaret ederek, ihracattaki engellerin kaldırılması için yürütmüş oldukları çalışmalar hakkında şunları kaydetti:
“Geçen ay Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer’in çabalarıyla makarna ihracatına yasak getirilmesinin önüne geçilmesi için girişimlerde bulunmuştuk. Konu Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a iletilmişti. Geçtiğimiz günlerde bu yasak konusu tekrar gündeme geldi. Sayın Koçer, konuyu yakından takip ederek Sayın Bakanımız ile tekrar görüştü, yasağın uygulamaya konması ertelendi. Konuyu biz de Sanayi Odası da olarak yakından takip ediyor ve ihracatın sürekli açık olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte, başta maske ve cerrahi tulum olmak üzere çeşitli tekstil alanlarında yaygın olarak kullanılmakta olan meltblown kumaşların ihracatı iç piyasadaki ihtiyacın karşılanması için tedbir amaçlı olarak kısıtlanmıştır. 18 mart tarihinden buyana devletimizin aldığı karar neticesinde, meltblown kumaş ihracatı özel izne tabi gerçekleştirilebilmektedir. Bu sebeple ilimizde yüksek miktarda meltblown kumaş üretim kapasitesi oluşmuştur. Sorunun çözümü için çalışmalarımız devam etmekte olup, Milletvekilimiz Sayın Nejat Koçer’in destekleriyle Ticaret Bakanlığımız ile görüşmelerimiz devam etmektedir. İnşallah yakın zamanda da olumlu sonuç almayı bekliyoruz. Sayın milletvekilimize de her iki konuya da göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum.”
İslahiye’de yeni OSB kuruluyor
Adnan Ünverdi konuşmasının devamında, İslahiye’de yeni bir organize sanayi bölgesi kurulacağı bilgisini verdi. Bununla ilgili olarak da yatırımcılardan ön talep formu toplanması istendiğini dile getiren Ünverdi, taleplerin Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve İslahiye Ticaret Odası tarafından alınacağını ifade etti. Kurulacak OSB’nin yer bulmakta güçlük çeken yatırımcılar için yeni bir alternatif olacağını söyleyerek, ilçelere verilen yeni teşviklerin de 1 ocak 2021 itibarı ile başlayacağını hatırlattı.
Pandemiye rağmen Gaziantep’ten rekor ihracat
Gaziantep’in üretim ve ihracat rakamlarını değerlendiren Ünverdi, 18 aralık itibarı ile Gaziantep’in 2019 yılı toplam ihracatını geçtiğini ve yıl sonu gelmeden rekor ihracata ulaşıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:
“Gaziantep, 2020 OcakKasım döneminde geçen yıla göre ilk 10 il içinde 5. sırada yer aldı. Sigortalı çalışan sayısı 2019 yılı OcakEylül dönemine göre yüzde 4,6, işyeri sayısı 2019 yılı OcakEylül dönemine göre yüzde 2,2 artış gösterdi. Toplam sanayi elektrik tüketimi 2019 yılı OcakEkim dönemine göre yüzde 2,8 ve OSB elektrik tüketimi 2019 yılı OcakKasım dönemine göre yüzde 4,1, OSB’de doğalgaz tüketimi 2019 yılı Kasım ayına göre yüzde 13,3 arttı. Bu rakamlara ulaşılmasında emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah kazançlarını bereketli eylesin, yolları hep açık olsun.”
2021 yılının yeni bir başlangıç olması temennisinde bulunan Adnan Ünverdi, sözlerini şöyle tamamladı:
“Aşı uygulamalarının başlamasıyla birlikte 2021 yılının her alanda yaraların sarıldığı bir toparlanma yılı olmasını ümit ediyorum. Bu vesileyle salgın, deprem ve başka sebeplerle kaybettiğimiz sevdiklerimize Yüce Allah’tan rahmet, hastalarımıza şifa diliyorum. Hemşehrilerimin ve tüm vatandaşlarımızın 2021 yılını kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’in kurtuluş bayramı ASİD Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım: “Gaziantep’in kurtuluşu, bir halkın inanç öyküsüdür”
YEREL HABERLER Gaziantep’in kurtuluş bayramı ASİD Başkanı Dr. ...
Cerablus'ta bomba yüklü traktör imha edildi, PKK/YPG'nin hain planı ve hücresi deşifre oldu
YEREL HABERLER Cerablus'ta bomba yüklü traktör imha edildi, ...
Zabıta ekiplerine sopalı bıçaklı saldırı:2 yaralı
YEREL HABERLER Zabıta ekiplerine sopalı bıçaklı saldırı:2 yaralı
Trafik kurallarına uymayan 580 sürücüye ceza kesildi
YEREL HABERLER Trafik kurallarına uymayan 580 sürücüye ceza kesildi
Gaziantep´te çarşılarda yoğunluk sürüyor
YEREL HABERLER Gaziantep´te çarşılarda yoğunluk sürüyor
Kovid tedbirlerini ihlal eden 558 kişiye para cezası
YEREL HABERLER Kovid tedbirlerini ihlal eden 558 kişiye para cezası
GAÜN'de 2023 eğitim vizyonu protokolü
YEREL HABERLER GAÜN'de 2023 eğitim vizyonu protokolü
Gaziantep coğrafi işaretli ürün tescilinde ilk sıraya yerleşti Menengiç kahvesinin gastronomi kentine ait olduğu tescillendi
YEREL HABERLER Gaziantep coğrafi işaretli ürün tescilinde ilk sıraya ...
Pandemi döneminde aileler mağdur edilmiyor Fadıloğlu, aileleri ziyaret ederek dertlerine ortak oluyor
YEREL HABERLER Pandemi döneminde aileler mağdur edilmiyor Fadıloğlu, ...
Gaziantep'te sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte içki operasyonu
Gaziantep’te 31 adet sahte Milli Piyango bileti ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep’te 31 adet sahte Milli Piyango bileti ele ...
Kamyonetiyle çarptığı Halil'in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Kamyonetiyle çarptığı Halil'in ölümüne neden olan ...
Polis hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis hırsızlara göz açtırmıyor
Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı
YEREL HABERLER Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Gaziantep'te 150 yıldır geleneksel yöntemlerle sabun üretiliyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te 150 yıldır geleneksel yöntemlerle sabun ...
3 kişinin öldüğü kazada acı detay
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kazada acı detay
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte alkol operasyonu
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Şahinbey’den okul öncesi eğitime destek
YEREL HABERLER Şahinbey’den okul öncesi eğitime destek
Otomobil çaya uçtu; uzman çavuş, eşi ve çocuğu yaşamını yitirdi (3)
YEREL HABERLER Otomobil çaya uçtu; uzman çavuş, eşi ve çocuğu ...
Modifiyede sınır tanımıyorlar Denetimlerde yakalanan uzaktan kumandalı egzoz düzeneği polisleri de şaşırttı
YEREL HABERLER Modifiyede sınır tanımıyorlar Denetimlerde yakalanan ...
Gaziantep'te çiftçiye fide müjdesi Çiftçiye 15 milyon adet fide desteği verilecek Gaziantep Valisi Davut Gül: "Çiftçi sayımız her geçen gün artıyor"
YEREL HABERLER Gaziantep'te çiftçiye fide müjdesi Çiftçiye 15 milyon ...
Başkan Doğru’dan Sarıkamış Şehitlerini anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan Sarıkamış Şehitlerini anma mesajı
Standardizasyona "Milli Eğitim" önerisi
YEREL HABERLER Standardizasyona "Milli Eğitim" önerisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X