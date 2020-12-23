Mutasyon sorusuna düşündüren cevap: "Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz"

Dünya yeni tip korona virüsün (Covid19) mutasyona uğramasından dolayı yeniden tedbirleri sıkılaştırmayı konuşurken Gaziantep’te ise sokaklardaki kalabalık ürkütmeye devam ediyor. Sokaktaki yoğunluğu gören vatandaşlar ise mutasyon sorusuna kalabalığı göstererek, "Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz" cevabını verdi.

Covid19’un İngiltere’de mutasyona uğraması üzerine başlayan tartışmalar sonrasında da Gaziantepliler sokakta yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Bulaş oranı daha yüksek olan virüsün mutasyona uğramış halinden sonra dünya yeniden sıkı tedbirleri konuşurken, Gaziantep’te çarşı ve sokaklarda oluşan görüntü ise ürkütücü boyuta ulaşıyor. İkazlara rağmen dışarıya çıkan vatandaşlar ise mutasyon ile ilgili soruya düşündüren şekilde cevap veriyor. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, mutasyon ile ilgili soruya kalabalığı göstererek, "Sokakta kimse maske takmıyor, umursamıyor. Hele şuraya bir bakın, eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz" cevabını verdi.

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