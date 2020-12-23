Araban Belediyesinin acı günü Araban Belediye Başkan Yardımcısı Uğur’un babası hayatını kaybetti

Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur’un babası Hasan Uğur (70), Gaziantep’teki bir özel Hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir Kovid19 hastalığında tedavi altında iken yaşamını yitirdi.
Araban ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Uğur’un babası 70 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Uğur, Kovid19 testinin pozitif çıkması üzerine Gaziantep’teki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi görürken Kovid19 salgınına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Başkan Yardımcısı Uğur’un babası Hasan Uğur’un cenazesi Elif kırsal mahallesi mezarlığında defnedilydi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.